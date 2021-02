, troppo di una cosa buona, è un'espressione piuttosto comune della lingua inglese. Risale al XVI secolo e la si ritrova anche in Shakespeare. C'è insomma una misura in tutte le cose, come dicevano i greci, anche in quelle belle, buone, piacevoli e positive. L'eccesso è controproducente.Ma come spesso accade, a una massima di apparente saggezza che entra nell'uso, se ne va a contrapporre un'altra di senso contrario, spesso altrettanto fortunata. In italiano, ad esempio,circola tranquillamente accanto aE così è in inglese da quando Mae West, attrice e autrice di grande intelligenza trasgressiva delle Hollywood e Broadway degli anni d'oro, mise in copione una delle sue più celebri battute allusive,, che da allora circola in inglese con la stessa frequenza dell'originale moderato cui si contrappone.L'appassionato dibattito che si è aperto in America tra gli economisti di area democratica sullaruota esattamente intorno alla possibilità di eccesso di una cosa buona. Posto che una scelta espansiva è indispensabile in un contesto come l'attuale, esiste la possibilità che le misure proposte siano eccessive e pericolosamente inflazionistiche o, al contrario, dobbiamo pensare che non esiste mai un troppo di una cosa buona e che un pacchetto di spesa più è imponente e meglio è?