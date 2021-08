Terzo Polo Bancario

Le resistenze al progetto, facendo comprare ad Unicredit le azioni di MPS detenute dal Tesoro, e che questi si è impegnato con la Commissione europea a cedere sul mercato, vengono da più parti, ed hanno tutte un serio fondamento.

In primo luogo, c'è una questione di storia, di tradizioni e di orgoglio cittadino:. Ci sono ragioni di potere locale, relazioni politiche fortissime, che verrebbero messe in discussione. Non crediate che siano meno forti da altre parti: basta guardare alle relazioni sociali, economiche e politiche che legano tuttora Torino al San Paolo: Banca Intesa non ha potuto cancellarli ed infatti lì si presenta come "Intesa San Paolo".Questo significa che s: al contrario, sarebbe una operazione che prelude ad un ridimensionamento strutturale di MPS, facendo fuori la sua rete nazionale che si sovrappone a quella di Unicredit. Sarebbe uno spezzatino da cui rimarrebbe un MPS ridotto a banca regionale.