Grazie infinite, Carissima Energia!

Dopo aver perso la sfida della Globalizzazione, la rivincita dell'Occidente sta in una sola scommessa: quella di procedere a tutti i costi nella transizione energetica, per abbandonare quanto prima possibile le fonti fossili, e creare un sistema di dazi alle importazioni delle merci proveniente dai Paesi che, come la Cina, non potranno fare altrettanto. Nel frattempo, la imminente crisi economica dell'Occidente metterà in crisi le esportazioni di Pechino ed il suo modello di grande Paese trasformatore, Fabbrica del Mondo.

, a renderlo conveniente. Le sanzioni alla Russia per via della guerra in Ucraina, servono a renderlo ineluttabile.Il precedente c'è già, iniziato negli anni Settanta: ha giocato a sfavore dei Paesi trasformatori come l'Italia, a tutto vantaggio dei Paesi produttori di petrolio e degli Usa che si finanziavano con i Petrodollari.Accadde, che scoppiò a valle della Guerra del Kippur tra Egitto ed Israele, anche stavolta ci sono diverse componenti di cui tenere conto: la guerra in Ucraina si innesta in un contesto di economia globale è già molto perturbato dalla crisi sanitaria iniziata dall'inizio del 2020.