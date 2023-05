Misteriose Incognite Bancarie Americane

Janet Yellen, Capo del Dipartimento del Tesoro statunitense, non ha dubbi: "Il nostro sistema bancario è solido e resiliente, con capitale e liquidità forti, in ogni caso le istituzioni sono preparate a usare tutti gli strumenti necessari per istituzioni di qualunque grandezza".

Non poteva dire niente di diverso:, soprattutto dopo gli scivoloni di alcuni istituti bancari che insieme, il Tesoro federale, la Federal Reserve e la FDIC (Federal Deposit Insurance Commission) hanno immediatamente messo sotto controllo, rassicurando i depositanti e rifornendo della liquidità occorrente il sistema in caso di necessità.Si è innescato un meccanismo perverso, in base al quale, cui segue il ritiro precipitoso dei fondi. La Banca in questione, che ovviamente non riesce a fronteggiare tutte queste richieste con la Cassa disponibile e vendendo i titoli detenuti per fronteggiare il fabbisogno di liquidità, è costretta a mettere sul mercato altri asset meno velocemente cedibili, su cui riporta perdite. Queste perdite, conosciute dal mercato, amplificano le vendite dei titoli azionari della Banca e delle obbligazioni emesse per avere provvista.