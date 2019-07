Eccoli di nuovo

Negli ultimi giorni la Fed () ha gettato un po' di acqua sul fuoco delle attese, invero molto aggressive, di. Perché tagliare di 50 punti base in luglio con l'azionario ai massimi e i rendimenti obbligazionari già scesi? Perché c'è la guerra con la Cina, avrebbe risposto il mercato fino a qualche tempo fa. Ora però trasembrerebbe profilarsi una nuova fase di tregua e di dialogo, anche se senza illusioni, e la Fed, comprensibilmente, vuole non sentirsi costretta a tagliare solo perché tirata per la giacca e preferisce tenersi qualche margine di manovra.È bastata dunque un po' d'acqua sul fuoco sui tassi per fare stornare oro e Bitcoin e spezzare quel momentum che stava prendendo velocità e ricominciando a dare nell'occhio. Meglio così, perchée una falsa partenza che si traducesse in unorilevante ne brucerebbe di nuovo l'immagine.Attenzione, però. Il fatto che i tempi non siano ancora maturi non significa che non si stia muovendo niente. Appoggiate l'orecchio per terra e sentirete suoni ancora lontani e confusi, ma in graduale avvicinamento. Sono suoni di, die presto fiscale, di chiusura dei mercati delle cose e, in prospettiva, anche dei capitali, di livelli di tassazione che hanno raggiunto il loro minimo secolare e invertiranno presto la rotta. Tutti fattori, come proveremo a spiegare, che favoriranno i beni rifugio.Cerchiamo di andare con ordine e cominciamo dalla repressione finanziaria. Ancora nell'autunno scorso, quando il decennale americano stava vicino al 3.25, si pensava che i tassi reali, dopo essere rimasti a zero o sotto zero per molti anni, avessero finalmente imboccato la strada della normalizzazione. Previsioni di tassi lunghi al 4 per cento per inizio anni Venti e di inflazione al 2.5 lasciavano spazio per pensare a rendimenti reali dell'1.5. Niente di clamoroso, ma certamente tale da fare una concorrenza quasi sleale all'oro (che infatti in quel periodo stava a 1200) e al Bitcoin (allora poco sopra 6000), due strumenti che nulla mai renderanno né in termini nominali né in termini reali (se non, eventualmente, come capital gain).