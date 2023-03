Europa alla fine di un sogno?

, forse siamo di fronte alla peggiore Europa che sia stata realizzata in totale distonia rispetto ai principi generali che hanno ispirato la sua costruzione. Il sogno dell'Europa era partito da lontano, ilviene dalla mitologia greca ed il nome stava a significare, Europa era la figlia di Agenore, di lei si innamorò Zeus da cui ebbe tre figli: il leggendario Minosse, il coraggioso Radamante ed il saggio Sarpedonte. I greci, in onore di Minosse dettero il nome di Europa al continente che si trova al nord di Creta; il nome, non usato dai romani, diventerà una realtà concreta con Carlo Magno.Ma per tornare ai tempi nostri, solo dopo il drammatico e doloroso tempo della guerra tra esasperati nazionalismi avrebbe cominciato a prendere forma l', il processo che ha portato alla sua formazione è stato lungo e molti paesi hanno sottoposto le decisioni inerenti alla partecipazione all'Unione Europea a formule referendarie, in modo che tale partecipazione rappresentasse quanto più possibile la volontà di un popolo. Paradossalmente proprioche ha profonde radici nella storia e nella cultura europea ma, alla sua caduta, anziché avviare una cooperazione con una sorta di piano Marshall per integrarla nell'Europae non quelli di creare un bene comune.Oggi forse avremmo un mondo diverso, ma lafinisce sempre per portare alla forza ed alla violenza come soluzione dei problemi e ci avvicina al caos.Il sogno di potere unire sotto l'egida della cooperazione stati che per millenni si sono sanguinosamente combattuti è svanito per interessi esterni all'Europa stessa che ha finito per perdere quella autonomia e quel senso di unione che era alla base del suo destino. In mancanza di una capacità politica di coesione hanno prevalso gli interessi dei singoli che hanno finito per consegnare il destino dell'Europa in mani esterne che hanno finito per farla diventare profondamente lontana dal suo originario disegno;, ma funzionali agli interessi di un atlantismo che dovrebbe essere profondamente ripensato.