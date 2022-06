Pochi Investimenti, Niente Crescita, Bassi Salari

La recente polemica sulla difficoltà di trovare manodopera stagionale nel settore del turismo e della ristorazione vede contrapporsi l'opinione di coloro che sostengono che i salari offerti sarebbero troppo bassi rispetto a quella di coloro che ritengono, al contrario, che il Reddito di cittadinanza è troppo generoso e rappresenta un disincentivo al lavoro.

Questa contrapposizione riporta al centro del dibattito la, che da troppi anni trascura sia il tema dellache quello dellaLa posizione deiè radicalmente cambiata nel corso dei decenni: negli anni sessanta, gli aumenti ilvenivano rivendicati come variabile indipendente, negli anni settanta resistevano nella difesa della scala mobile che era considerata colpevole di alimentare l'inflazione con la rincorsa tra prezzi e salari; all'inizio degli anni novanta si sedettero al tavolo della concertazione per sottoscrivere gli accordi sulla moderazione salariale.Da allora, in praticaintervenendo soprattutto sulladel lavoro, in particolare quello dei più giovani, usando la leva della precarizzazione del rapporto e la introduzione di forme atipiche di impiego rispetto al tradizionale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato: l'obiettivo è stato solo quello di ridurne comunque il costo al fine di migliorare la competitività delle imprese.Se ogni imprenditore cerca correttamente di ottimizzare tutti i suoi costi di produzione, quello del lavoro è divenuto centrale nella dinamica economica italiana. Ma puntare solo sullaha significato, a livello macroeconomico,e dunque anche i loro consumi.