Obbligazioni green: cosa sono, come funzionano e quando convengono a emittenti e investitori

Obbligazioni green in breve (e in tabella)

TEMA IN BREVE COSA TENERE A MENTE Cos’è un green bond Un’obbligazione normale i cui proventi finanziano solo progetti ambientali misurabili Stesse logiche di cedola, scadenza e rischio dell’emittente Come funziona L’emittente definisce progetti eleggibili, tiene i fondi separati e tracciati e pubblica report su allocazione e impatti ambientali Due documenti chiave: rendiconto di allocazione e relazione di impatto (ambientale) Etichetta UE Bollino volontario europeo: progetti allineati alla Tassonomia, regola DNSH e tutele minime, documenti standard e verifica esterna Più comparabilità tra emittenti: ammessa flessibilità fino al 15% per attività non ancora coperte in dettaglio Varianti ESG Green: ambientale

Social: sociale;

Sustainability: mix;

SLB: contano gli obiettivi aziendali (se non centrati, può salire la cedola) Con gli SLB importa meno dove vanno i soldi e più se gli obiettivi vengono raggiunti Per chi sono (emittenti) Stati, enti pubblici, banche, imprese che finanziano transizione e progetti green Accesso a investitori dedicati: possibile (non garantito) piccolo vantaggio di prezzo se domanda e qualità informativa sono elevate Per chi sono (investitori) Istituzionali e risparmiatori evoluti che vogliono un bond tradizionale con uso dei fondi trasparente Si collegano i capitali a risultati ambientali misurabili senza cambiare la logica del portafoglio Perché convengono Lato emittente: più pubblico, dati interni più ordinati, narrazione chiara.

Lato investitore: trasparenza, tracciabilità, indicatori d’impatto Non solo finanza, aiuta a organizzare la transizione e a comunicarla meglio Rischi principali Oltre ai rischi di un bond classico ci sono anche altri elementi come greenwashing, errori su Tassonomia o DNSH e contesto di mercato Le regole aiutano di certo, ma serve sempre e comunque una lettura critica dei documenti

Cosa sono le obbligazioni green e caratteristiche

Categorie eleggibili: quali progetti green verranno finanziati, le categorie ammissibili e gli utilizzi esclusi. Criteri di selezione: criteri tecnici e di eleggibilità, soglie minime e controlli di rischio. Modalità di gestione dei proventi: ovvero, come i fondi raccolti vengono tracciati (conti dedicati o portafogli separati) e come sono investiti temporaneamente finché non allocati. Reporting: rendiconti regolari, che indicano se e come queste informazioni sono verificate da soggetti indipendenti. Infatti, dopo l’emissione arrivano due report distinti:

Rendiconto di allocazione dei proventi: quanto è stato allocato, dove, con tempi e saldo ancora da allocare;

quanto è stato allocato, dove, con tempi e saldo ancora da allocare; Relazione di impatto ambientale: indicatori ambientali, metodo di calcolo, perimetro e limiti.



Green bond europei: cosa sono e come funzionano

Rientra nelle attività considerate sostenibili dall’UE (Tassonomia);

Che i progetti non danneggiano altri obiettivi ambientali;

Che sono rispettate alcune tutele minime.

Che le spese dichiarate siano davvero dentro il perimetro promesso;

Che il processo (governance interna, controlli, tracciabilità dei fondi) sia solido;

Che i numeri siano supportati da metodi trasparenti.

Energia rinnovabile prodotta (MWh);

Emissioni evitate di CO2 (tonnellate);

Risparmio energetico (MWh);

Acqua risparmiata o trattata (metri cubi);

Rifiuti riciclati (tonnellate).

Capire le obbligazioni green e i social bond (con esempi di progetto)

Strumenti obbligazionari ESG: tabella di riepilogo

STRUMENTO SCOPO VINCOLO DEI FONDI VANTAGGIO RISCHIO Green bond Ambientale Sì: solo progetti “verdi” Tracciabilità chiara dell’uso dei proventi Greenwashing se perimetro o criteri deboli, serve un reporting solido Social bond Sociale Sì: solo progetti sociali Impatti sociali misurati e dedicati Misurabilità talvolta qualitativa e rischio di attribuzione degli impatti Sustainability bond Ambientale + Sociale Sì: mix di progetti Copre programmi multi-obiettivo con un’unica emissione Rischio dispersione e reporting più complesso Sustainability-Linked Bond (SLB) Performance dell’emittente No: conta il raggiungimento dei target Allinea incentivi: gli obiettivi equivalgono alle condizioni economiche Indicatori poco ambiziosi svuotano lo strumento: possibile penalità se non si raggiungono gli obiettivi



A chi convengono i green bond e perché: emittenti e investitori

Stati, regioni e comuni che devono finanziare opere pubbliche sostenibili;

Enti sovranazionali che sostengono programmi ambientali in più paesi;

Imprese industriali che investono in impianti rinnovabili o in efficienza energetica;

Banche che vogliono raccogliere capitali per erogare mutui o prestiti “verdi”.

In tutti questi casi, il bond permette di legare in modo trasparente la raccolta di denaro a un insieme preciso di progetti, con regole di selezione e rendicontazione già definite. Questo rende più semplice spiegare al mercato dove andranno i fondi, come saranno monitorati e con quali risultati attesi.

Perché convengono a chi li emette





Perché convengono a chi investe

Obbligazioni green: quali sono i rischi rispetto ai bond classici

Greenwashing: sulla carta tutto sembra verde, ma i progetti sono descritti in modo vago, gli impatti sono ottimistici o poco dimostrabili. Le regole europee e le verifiche esterne aiutano, ma non sostituiscono la lettura attenta dei documenti.

sulla carta tutto sembra verde, ma i progetti sono descritti in modo vago, gli impatti sono ottimistici o poco dimostrabili. Le regole europee e le verifiche esterne aiutano, ma non sostituiscono la lettura attenta dei documenti. Tassonomia UE e regole “Do No Significant Harm”: i progetti devono rispettare criteri tecnici e non fare danni ad altri obiettivi ambientali. Se questi requisiti sono interpretati “alla leggera”, si rischia di chiamare “verde” ciò che non lo è davvero.

i progetti devono rispettare criteri tecnici e non fare danni ad altri obiettivi ambientali. Se questi requisiti sono interpretati “alla leggera”, si rischia di chiamare “verde” ciò che non lo è davvero. Rischio di contesto: la convenienza a emettere (o comprare) titoli “verdi” può cambiare con politica, ciclo dei tassi, liquidità e preferenze del mercato. I volumi di nuove emissioni non sono sempre in crescita, ma dipendono dal momento.

Controllare cosa si finanzia , come si scelgono i progetti e come si tengono separati e tracciati i soldi finché non vengono spesi.

, come si scelgono i progetti e come si tengono separati e tracciati i soldi finché non vengono spesi. Verificare se c’è una revisione indipendente (chi l’ha fatta, con quale metodo) e se sono previsti report regolari, uno su quanto è stato allocato e uno su che risultati ambientali sono stati ottenuti, con le formule usate per calcolare gli indicatori.

(chi l’ha fatta, con quale metodo) e se sono previsti report regolari, uno su quanto è stato allocato e uno su che risultati ambientali sono stati ottenuti, con le formule usate per calcolare gli indicatori. Se l’emissione mira al mercato europeo, bisogna guardare all’allineamento alla Tassonomia UE: è spiegato? Sono citate le soglie tecniche e le tutele minime?

Rating dell’emittente;

dell’emittente; Durata (sensibilità ai tassi);

(sensibilità ai tassi); Cedola/Rendimento ;

; Liquidità attesa in secondario;

attesa in secondario; Confronto con un titolo non etichettato della stessa azienda/Stato (può essere utile per capire se si sta pagando o incassando un “premio verde”).

Il perimetro è chiaro ( si capisce cosa si finanzia) ;

; I numeri sono verificabili ( gli impatti sono misurati con metodo );

); I soldi sono tracciati (conti dedicati, riconciliazioni).

Le, anche detti, sono titoli di debito in tutto simili a quelli tradizionali, con una clausola differenziale di riferimento: i proventi finanziano esclusivamente progetti con benefici ambientali misurabili (energia rinnovabile, efficienza energetica, trasporti a basse emissioni, gestione idrica e rifiuti, edilizia sostenibile, biodiversità).Le obbligazioni green sono titoli di debito che funzionano come qualsiasi altra obbligazione per cedole e rimborso, con una differenza sostanziale: il capitale raccolto viene vincolato a progetti con benefici ambientali.L’emittente specifica in anticipo quali iniziative saranno finanziate, come ad esempio impianti da fonti rinnovabili, interventi di efficienza energetica, gestione sostenibile dell’acqua e dei rifiuti, mobilità a basse emissioni o edilizia a ridotto impatto. Lo strumento è pensato per investitori che desiderano un’esposizione obbligazionaria tradizionale, ma con un utilizzo dei proventi orientato alla transizione ecologica.Dal punto di vista finanziario, un green bond paga cedole e rimborsa a scadenza come qualunque obbligazione, abbiamo detto. La differenza è nell’uso dei proventi: l’emittente li destina a progetti “verdi” predefiniti, selezionati e monitorati con criteri trasparenti, e rendiconta periodicamente l’allocazione e gli impatti ambientali.Queste buone pratiche sono descritte nei(GBP) dell’, linee guida internazionali volontarie aggiornate annualmente, che strutturano il mercato e riducono il rischio di greenwashing, ovvero quel tipo di comunicazione ingannevole che fa sembrare green prodotti, servizi o aziende che non sono realmente sostenibili.Con questi principi, prima dell’emissione, l’emittente pubblica una scheda informativa che spiega:In Europa si può “alzare l’asticella” usando l’etichetta volontaria. Con questa etichetta l’emittente dimostra che ciò che finanzia:L’emittente presenta quindi una scheda chiara su come userà i soldi e su come misurerà i risultati e dopo l’emissione pubblica rapporti ordinati e confrontabili con quelli di altri emittenti.Il vantaggio è rappresentato proprio dalla: chi investe legge documenti strutturati nello stesso modo e capisce subito cosa si finanzia, come si calcolano gli impatti e chi ha controllato i dati. È prevista una piccola quota di flessibilità per aree ancora non dettagliate dalla Tassonomia, ma dev’essere dichiarata e spiegata senza ambiguità: infatti, fino al 15% dei proventi può andare ad attività non ancora coperte da criteri tecnici dettagliati della Tassonomia, purché rispettino obiettivi, DNSH e salvaguardie.In pratica, l’emittente “mappa” le spese che intende finanziare contro i criteri UE. Dichiara quanta parte va a nuovi progetti e quanta serve a rifinanziare spese già fatte entro un periodo passato definito, così chi investe sa se sta abilitando nuove iniziative o consolidando interventi recenti.Finché i fondi non sono interamente assegnati, restano sue vengono riconciliati periodicamente. L’obiettivo è permettere a chi legge i report di ricostruire il percorso completo: dalla raccolta al conto dedicato, dal progetto idoneo fino al risultato misurato.Facciamo un esempio semplice per capire meglio: un’emissione finanzia un parco fotovoltaico e la riqualificazione energetica di alcuni edifici. I proventi vengono tracciati separatamente, l’allocazione è aggiornata man mano e, a fine anno, si indicano l’energia prodotta e il risparmio ottenuto.Ilcontrolla principalmente tre aspetti:In ambito europeo, questi verificatori devono essere: serve a evitare conflitti di interesse e a distinguere chiaramente tra giudizi qualitativi e dati sottoposti a verifica. Per l’investitore, sapere chi ha controllato che cosa è tanto importante quanto il dato in sé.Glidevono avere senso rispetto al progetto e poter essere replicati nel tempo. Ecco alcuni esempi di indicatori:Un buon report spiega da dove parte la misurazione (la), qual è il perimetro considerato (singolo impianto, portafoglio, Paese), qualisono usati per i calcoli e qualihanno le stime (spesso si parte con stime ex-ante e si aggiorna ex-post).All’interno della finanza sostenibile esistono obbligazioni con finalità diverse., come abbiamo visto, vincolano i proventi a progetti ambientali e centrano la loro credibilità sul perimetro delle iniziative finanziate e sul relativo reporting.Un esempio recente di green bond è il, destinato a finanziare l’acquisto e la manutenzione di treni elettrici e il potenziamento della rete ad alta velocità Torino-Milano-Napoli.Emesso il, con scadenza, cedola ale rendimento fissato a 105 punti base sopra il tasso di riferimento, ha raccolto una domanda che è stata 2,3 volte superiore all’offerta, con circa il 90% degli ordini provenienti da investitori ESG internazionali., invece, applicano la stessa logica a obiettivi sociali, come sanità, istruzione, inclusione o occupazione: anche qui la sostenibilità è legata ai progetti e alla rendicontazione dedicata.Un caso recente è quello di, che ilha collocato uncon durata quinquennale e cedola fissa al 3,375%. L’operazione, riservata a investitori istituzionali, ha registrato richieste per oltre 2,4 miliardi, con circa la metà degli ordini provenienti da soggetti con forte orientamento ESG.I proventi finanzieranno il rifinanziamento di prestiti concessi a piccole e medie imprese localizzate in aree economicamente svantaggiate, in linea con il Social Bond Framework della banca. Si è trattato del, che ha portato il totale delle emissioni ESG di Banco BPM a oltre 6 miliardi di euro.Poi ci sono i, che combinano nello stesso strumento finalità ambientali e sociali, quando il programma di spesa include entrambe le dimensioni.Un esempio concreto arriva dall’dove nel giugno 2024 la South Australian Government Financing Authorityha collocato unconI proventi sono destinati a finanziare o rifinanziare spese sia ambientali che sociali, in base al Sustainability Bond Framework dell’emittente. Tra gli interventi inclusi figurano infrastrutture idriche e impianti di desalinizzazione, programmi di edilizia residenziale sociale, scuole pubbliche e ospedali.Diverso è il caso dei(SLB). Qui la sostenibilità non dipende dalla destinazione dei proventi, ma dall’impegno dell’emittente a migliorare le proprie performance lungo indicatori misurabili entro traguardi temporali definiti. Se i target non vengono raggiunti, la struttura del titolo prevede in genere meccanismi economici di penalità, spesso sotto forma di aumento della cedola. Con gli SLB conta meno dove finiscono i soldi e più se l’emittente raggiunge gli obiettivi fissati.Un esempio di progetto nel 2025 è quello di, che ha collocato un, con durata di circa sette anni e cedola fissa al 3,625%. L’operazione ha visto una domanda tripla rispetto all’offerta, con oltre l’85% degli ordini provenienti da investitori esteri specializzati in finanza sostenibile.Il titolo lega il costo del debito al raggiungimento di obiettivi misurabili, come(Scope 1 e 2) elegate al traffico aereo (Scope 3). In caso di mancato raggiungimento dei target, sono previsti incrementi della cedola nelle ultime annualità.Dopo aver chiarito, viene naturale chiedersi chi li usa e per quale scopo., lo strumento è adatto a soggetti molto diversi tra loro:, i green bond parlano sia agli(fondi, assicurazioni, casse) sia aiIl profilo finanziario resta quello di un’obbligazione “normale” dello stesso emittente: cedole, scadenze e rischio di credito non cambiano per il solo fatto che il titolo sia “green”. Cambia la qualità dell’informazione:e può collegare l’investimento a risultati ambientali misurabili, senza complicare la gestione del portafoglio.Il primo beneficio è di mercato: un’emissione ben costruita apre l’accesso a investitori specializzati che cercano attivamente strumenti allineati a criteri ambientali. In presenza di domanda ampia e documentazione solida e credibile, questo può talvolta tradursi ine, in alcuni casi, indello stesso emittente. Non è comunque una cosa garantita: dipende sempre da fattori come mercato, rating e liquidità.C’è poi un vantaggio molto pratico spesso sottovalutato: per emettere un green bond bisogna scegliere i progetti, tracciare i soldi e misurare i risultati e questo costringe l’organizzazione a mettere ordine nei dati su energia, emissioni e investimenti.Per l’investitore, il valore sta nella. La familiarità è data dalla natura obbligazionaria: si ragiona su rating, durata, cedola e spread come sempre. La trasparenza è nel vincolo d’uso dei proventi e nel reporting: a consuntivo si può verificare quanto è stato allocato, su quali progetti e con quali effetti ambientali stimati o misurati. Questo aiuta a evitare ambiguità (“Dove va il mio capitale?”) e permette di integrare obiettivi ambientali senza stravolgere la strategia d’investimento.Per chi guarda al, la struttura dei green bond offre un ulteriore vantaggio pratico: consente di. Se si investe in un titolo che sostiene, ad esempio, un nuovo parco eolico o la riqualificazione energetica di edifici pubblici, iI green bond nascondono rischi comuni con quelli di qualunque obbligazione, come ad esempio il(se sale, il prezzo scende), il(se l’emittente peggiora, lo sconto aumenta), la(si potrebbe faticare a rivendere) e il(se il titolo non è in euro).A questi bisogna aggiungere alcuni rischi “di contenuto”:Quindi, alla fine, come valutare le obbligazioni green in pratica? Bisogna sempre partire dai documenti dell’emittente, che rappresentano il manuale d’uso del bond.Poi, bisogna fare i conti dell’obbligazione, e quindi:Concludendo, i green bond funzionano bene quando tre cose sono vere:In questo modo, chi emette finanzia la transizione in modo ordinato e chi investe sostiene progetti ambientali mantenendo la stessa logica rischio/rendimento di un normale bond.