Le bolle speculative: cosa sono, come nascono e quali potrebbero essere le prossime

BOLLA SPECULATIVA COSA ACCADDE

1634-1637: Tulipani (Paesi Bassi) All’inizio, il tulipano era semplicemente un fiore elegante e costoso perché arrivava da lontano ed era difficile da coltivare. Poi, con il tempo, divenne un simbolo di prestigio: avere certi tulipani in giardino significava mostrare ricchezza e buon gusto. Da lì partì una corsa all’acquisto dei bulbi più rari, che cominciarono a essere scambiati come oggetti di investimento e non più solo come fiori. Il problema è che molte persone comprarono tulipani per rivenderli subito a qualcun altro a un prezzo più alto. In pratica era una scommessa continua e i bulbi passavano di mano più volte, spesso senza che nessuno li vedesse davvero.

Bastò un’asta in cui nessuno fece offerte perché la fiducia si spezzasse. Se non c’era più qualcuno disposto a comprare, quei bulbi non valevano più nulla. Così, nel giro di pochi giorni, i prezzi crollarono. Chi era entrato per ultimo, convinto di arricchirsi, rimase pieno di debiti e con bulbi divenuti quasi inutili. La portata economica, tuttavia, fu probabilmente meno devastante di quanto spesso si racconti.

1719-1720: Compagnia del Mississippi (Francia) Nella prima parte del Settecento, in Francia c’era un enorme debito pubblico e si cercava un modo per ripagarlo. Un economista e banchiere, John Law, propose una grande idea: la Francia avrebbe guadagnato grazie ai ricchi commerci nelle colonie americane e le azioni della Compagnia del Mississippi avrebbero reso tutti più ricchi.

La gente iniziò a comprare azioni perché tutti dicevano che avrebbero fatto fortuna, e lo Stato stesso incoraggiava questo entusiasmo. Circolava moltissima carta-moneta, cioè denaro creato facilmente, e questo alimentava la corsa agli acquisti.

La realtà, tuttavia, era ben diversa: i profitti promessi non arrivarono davvero. E quando ci si accorse che i guadagni non erano così grandi, la fiducia crollò rapidamente. Le persone cercarono di vendere le azioni tutte insieme, i prezzi precipitarono e il sistema finanziario francese entrò in crisi.

1720: South Sea Company (Regno Unito) Nello stesso periodo della “bolla” sopra descritta, anche in Inghilterra nacque un sogno simile: la South Sea Company prometteva enormi profitti dal commercio con le colonie dell’America del Sud. L’idea era affascinante e sembrava un’occasione unica.

Politici, aristocratici e investitori influenti iniziarono a parlarne come di una fonte di ricchezza sicura, e questo spinse migliaia di persone a comprare azioni, spesso senza capire davvero cosa stessero acquistando.

Il problema era che i commerci reali erano molto più limitati di come venivano raccontati. Quando si iniziò a sospettare che i profitti promessi non sarebbero mai arrivati, tutti provarono a vendere nello stesso momento. A quel punto, i prezzi crollarono e molte persone, dalle famiglie comuni ai nobili, persero grandi quantità di denaro in pochi giorni.

1843-1847: Railway Mania (Regno Unito) Ai suoi inizi, la ferrovia sembrò a tutti essere una rivoluzione totale: collegava città lontane, velocizzava il commercio e faceva immaginare un futuro di opportunità infinite. L’idea prese rapidamente: costruire binari significava partecipare al progresso. Così, investitori di ogni tipo iniziarono a comprare azioni di nuove compagnie ferroviarie.

Il problema è che si cominciò a progettare linee praticamente ovunque, anche dove non c’era né abbastanza popolazione né abbastanza traffico per giustificare i costi. I bilanci erano ottimistici, spesso troppo ottimistici.

Quando si capì che molte tratte non avrebbero mai prodotto i ricavi sperati, la fiducia s’incrinò. I prezzi delle azioni crollarono, numerosi progetti vennero abbandonati e molti risparmiatori ordinari attirati dall’idea di investire nel futuro, subirono perdite pesanti.

1920-1926: Florida Land Boom (USA) Negli anni ’20 la Florida veniva raccontata come un paradiso in piena crescita: mare, sole e la promessa che comprare un terreno lì sarebbe stato un investimento sicuro, perché, almeno a quanto si diceva, il valore della terra non può scendere.

Così, la gente acquistava lotti spesso senza neanche visitarli, solo per rivenderli subito a qualcuno disposto a pagarli di più. Terreni e case passavano di mano velocemente, come se si scambiassero figurine. Tuttavia, questa corsa continuava solo perché tutti credevano che i prezzi sarebbero aumentati all’infinito.

Bastò poco per far saltare l’incantesimo: un uragano devastò la regione e, allo stesso tempo, i trasporti rallentarono, rendendo difficile far arrivare materiali da costruzione.

A quel punto, fu chiaro che la crescita non era per niente solida. La fiducia crollò, i prezzi scesero rapidamente e chi aveva comprato tardi rimase con terreni svalutati e debiti difficili da ripagare.

1920-1929: boom degli anni Venti e crollo di Wall Street (USA) Negli anni Venti l’economia americana sembrava praticamente invincibile: la produzione industriale era in crescita, ci si meravigliava all’arrivo delle nuove tecnologie, l’ottimismo era diffuso. In Borsa, però, molti investitori compravano azioni a credito, cioè prendendo soldi in prestito sperando di rivenderle più care. Finché le notizie erano positive, i prezzi continuavano a salire e tutti si sentivano più sicuri.

Tuttavia, quando alcune aziende iniziarono a pubblicare risultati meno brillanti del previsto, la fiducia iniziò a calare. Chi aveva comprato a debito fu costretto a vendere in fretta per rientrare dei prestiti e queste vendite forzate trascinarono i prezzi ancora più in basso.

Il 29 ottobre 1929, era un martedì, la Borsa crollò.

Le conseguenze non restarono però confinate nei mercati finanziari: le banche finirono in difficoltà, le imprese ridussero la produzione, ci furono molti licenziamenti, e infine si arrivò alla Grande Depressione, che colpì l’economia reale e milioni di persone.

1986-1991: Bolla giapponese (azioni e immobili) Negli anni Ottanta il Giappone viveva una fase di grande crescita: lo yen era forte, i tassi di interesse molto bassi e le banche erano pronte a concedere prestiti con facilità. Questo portò famiglie e imprese a investire in modo massiccio in azioni e, soprattutto, in immobili.

La corsa fu così intensa che i prezzi salirono a livelli quasi irreali e sembrava che i prezzi non potessero mai scendere.

Quando però la Banca del Giappone decise di alzare i tassi per frenare l’euforia, tutto cambiò. Con il costo del denaro più alto, i prestiti divennero pesanti da sostenere. I prezzi di case e titoli iniziarono a scendere allo stesso tempo.

Fu così che le banche si ritrovarono con mutui non rimborsati e immobili che non valevano più quanto previsto. Il risultato fu una lunga fase di stagnazione economica, quello che viene chiamato “il decennio perduto”, che in realtà durò quasi due decenni (dal 1991 al 2010 circa).

1997-2001: Dot-com (USA/Europa) Alla fine degli anni Novanta Internet sembrava destinata a cambiare tutto, e in parte era vero. Nacquero centinaia di nuove aziende online, molte con idee interessanti, ma senza un vero modello per guadagnare: avevano tanti utenti, ma pochi ricavi e nessun profitto. Gli investitori, però, erano convinti che bastava crescere: più visite, più capitalizzazione, più futuro. Le azioni di queste startup salirono così vertiginosamente, anche quando l’unica cosa che avevano erano un sito web e una promessa.

Finché i soldi erano facili e gli investitori pazienti, i prezzi continuarono a salire. Ma alla prima serie di risultati economici deludenti, la realtà emerse: le aziende non incassavano quanto ci si aspettava. Il Nasdaq crollò, molte startup sparirono e solo le aziende davvero solide (Amazon, Google) sopravvissero e costruirono quel futuro che oggi è il nostro presente.

2003-2008: Immobiliare USA e mutui subprime Per anni, negli Stati Uniti, si è diffusa l’idea che il valore delle case potesse solo aumentare e questa convinzione ha incoraggiato molte banche a concedere mutui anche a chi aveva difficoltà a pagarli, creando prestiti ad alto rischio, i cosiddetti “subprime”.

Quei mutui venivano poi raggruppati e trasformati in prodotti finanziari venduti come sicuri. In apparenza, sembrava tutto senza pericoli.

Quando la banca centrale aumentò i tassi di interesse, le rate dei mutui iniziarono a pesare di più. Molte famiglie non riuscirono più a pagare, i pignoramenti aumentarono e, di conseguenza, anche il valore delle case scese. Fu a quel punto che l’intero castello crollò: a essere travolti furono titoli immobiliari, banche, assicurazioni e borse. La crisi, partita dai mutui di singole famiglie, si trasformò in una crisi finanziaria globale.

2014-2015: Borsa cinese (A-share) In quegli anni, molti cittadini iniziarono a investire in Borsa per la prima volta. La narrativa dominante era: “Investire in Cina significa sostenere il Paese e partecipare alla sua crescita”. Inoltre, nei media iniziavano a circolare storie di guadagni veloci ottenuti da persone comuni. Molti risparmiatori comprarono azioni prendendo soldi in prestito, convinti che i prezzi sarebbero saliti ancora.

Quando le autorità cinesi cercarono di frenare l’euforia, imponendo qualche limite ai prestiti e all’uso della leva, la fiducia iniziò a traballare. Bastò questo a invertire il movimento: chi era entrato a debito fu costretto a vendere e la caduta si amplificò.

La Borsa crollò in poco tempo e il governo fu costretto a intervenire per evitare un effetto domino sul sistema finanziario. Molti piccoli investitori rimasero con perdite significative.

2017-2022: Criptovalute e NFT L’idea alla base era di quelle rivoluzionarie: un sistema finanziario senza banche e beni digitali davvero unici da possedere. Questo attirò moltissime persone, affascinate dalla sensazione di trovarsi dentro una rivoluzione tecnologica.

La crescita fu alimentata anche da liquidità globale abbondante (denaro a basso costo) e dalla paura di restare fuori mentre altri sembrano arricchirsi.

Il problema è che, in molti casi, i prezzi salivano più veloci dell’uso reale. Alcuni progetti avevano applicazioni concrete, ma molti altri esistevano solo perché qualcuno era disposto a pagarli di più.

Quando la liquidità iniziò a ridursi e la leva venne ritirata, le quotazioni scesero bruscamente. Gran parte del mercato si sgonfiò: solo poche realtà consolidate, con utilità dimostrabile, hanno continuato a crescere o a sopravvivere.