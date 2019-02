Lusso, un settore che non conosce crisi e premia l'Italia

La crisi ha colpito, in maniera piuttosto dura e trasversale, tutti i settori. Tranne uno che sembra davvero avere armi affilate non solo per schivare i colpi ma anzi per resistere registrando performances in continua crescita e, in generale,superiori alla media.infattiA confermare un trend più che positivo ci ha pensato l'ottava edizione dello studio annuale di”, che analizza appunto lo scenario del settore dei beni di lusso personali, a livello globale.Un settore che non tradisce. Lo dicono come sempre i numeri., infatti,, crescendo del 3%. Gli accessori (borse, scarpe e altri prodotti di pelletteria) continueranno a trainare la crescita nel segmento premium ed entry-to-luxury, all’estero come in Italia, anche se a velocità differenti. Le scarpe saranno il fulcro della crescita nel segmento lusso (+10% di CAGR-Il tasso annuo di crescita composto - atteso dal 2017 al 2021), mentre borse e altri prodotti di pelletteria sosterranno l’incremento del giro d’affari del segmento premium ed entry-to-luxury (+9% CAGR 2017-21), seguiti dall'abbigliamento.- E quando si parla di lusso buone notizie anche per il nostro Paese.. Non solo, tra le prime dieci aziende, la quarta è italiana ed è, leader nel design, produzione e distribuzione di occhiali con 29 brand daÈ quanto emerge dalla quinta edizione del Global Powers of Luxury Goods di Deloitte, lo studio che esamina l’andamento annuale dei protagonisti del settore del lusso a livello globale., dunque,Ma complessivamente, le aziende italiane realizzano il 16% dei ricavi totali globali. Quindi,Il dato medio del fatturato per le italiane si ferma qualche zero prima delle aziende americane e dei francesi, ad esempio.Italia e Francia, regine incontrastate del lusso con la storica rivalità tra Roma e Parigi anche quando si parla di moda. In particolare, quella femminile., ad esempio,proprioA dirlo il bilancio preconsuntivo del 2018 elaborato dal Centro Studi di Confindustria Moda per SMI.E proprio in quest'ottica, sono in tanti a chiedersi se le tensioni tra Roma e Parigi, con Salvini, Di Maio e Macron che si punzecchiano a vicenda da mesi ormai, fino alla mossa del Quai d'Orsay di richiamare l'ambasciatore, potranno avere ripercussioni negative sull'export Made in Italy.