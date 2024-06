Buongiorno dalla Borsa 14 giugno 2024 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Francoforte

Londra

Parigi

bancario

Banca Sistema

, chiudendo la giornata su 38.647,1 punti; al contrario, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 19.576,92 punti.riporta un guadagno dello 0,24%, terminando a 38.814,6 punti.allunga timidamente il passo dello 0,50% e chiude a 9.252,2 punti., che fanno un passo indietro. Incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente; senza slancio, che negozia con un +0,02%; sotto pressione, con un forte ribasso dello 0,87%.Peggiore tra i settori, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -1,66%. Seduta in ribasso per, che mostra un decremento del 2,28%.Tra glirilevanti, pubblicati i Prezzi al Consumo, in Francia, dove il valore raggiunge 0% su base mensile, mentre si registrano 2,3% su base annuale. È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio della Fiducia Consumatori dell'Università del Michigan. Ancora stamattina, in Unione Europea, sarà pubblicata la Bilancia commerciale.