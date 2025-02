1 minuto in Borsa 19 febbraio 2025 - [video]

STMicroelectronics

Recordati

petrolio

, mentre si muovono in calo le principali Borse europee e scambiano in territorio negativo.Tra lea grande capitalizzazione, in primo piano, che mostra un forte aumento del 6,73%. Le più forti vendite si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -6,51%.Sul mercato di Chicago, segno più per il, in aumento dello 0,89%.Tra icon la maggiore influenza sui mercati, nel Regno Unito, il valore dei Prezzi al Consumo è 3%. In Giappone, annunciati gli Ordini macchinari core, pari a -1,2%. Domani nel pomeriggio è in programma il dato sul PhillyFed degli Stati Uniti. Si attende sempre dagli Stati Uniti la diffusione delle Scorte di Petrolio, previsto sempre domani in serata.