Buongiorno dalla Borsa 19 marzo 2025 - [video]

, con ilche lascia sul parterre lo 0,62%; sulla stessa linea, ilha sofferto di forti vendite e ha archiviato la seduta a 19.483,36 punti.porta a casa un calo dello 0,25%, con chiusura a 37.751,9 punti.segna un mediocre calo dello 0,32%, terminando gli scambi a 10.979 punti.. Tiene invece la piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità. Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,50%; piccola perdita per, che scambia con un -0,4%; andamento cauto per, che mostra una performance pari a -0,17%.Peggiore tra i settori, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -1,28%. Sottotono, che passa di mano con un calo del 2,02%.Pubblicati gli Ordini macchinari core del Giappone, pari a -3,5%. Stamattina è in programma il dato sui Prezzi al Consumo dell'Unione Europea. Si attende dagli Stati Uniti la diffusione delle Scorte di Petrolio, previsto sempre questo pomeriggio. Domani, nel Regno Unito, sarà pubblicato il Tasso di Disoccupazione.