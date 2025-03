1 minuto in Borsa 6 marzo 2025 - [video]

costruzioni

immobiliare

Euro / Dollaro USA

, in linea con i principali mercati di Eurolandia.Risultato positivo a Piazza Affari per il settore(+3,00%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle del settore(-5,46%).Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,08.Tra lepiù importanti, in Unione Europea, pubblicate le Vendite al Dettaglio, pari a -0,3%. Si attende domani dall'Unione Europea la diffusione del PIL, sia per la base annuale che per quella trimestrale. Questo pomeriggio è in programma il dato sulle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione degli Stati Uniti.