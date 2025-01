Buongiorno dalla Borsa 8 gennaio 2025 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Francoforte

Londra

Parigi

costruzioni

Maire

, con ilche lascia sul parterre lo 0,42%; sulla stessa linea, giornata da dimenticare per il, che si ferma a 21.173,04 punti, ritracciando dell'1,79%.mostra un frazionale ribasso dello 0,26% e archivia la seduta a 39.981,1 punti.porta a casa un calo dello 0,54%, con chiusura a 9.944,6 punti., in linea con i principali mercati di Eurolandia. Poco mosso, che mostra un +0,04%; resta vicino alla parità(-0,01%); sostanzialmente invariato, che riporta un moderato -0,07%.Si distingue a Piazza Affari il settoreed esibisce un +0,82% sul precedente. Seduta positiva per, che avanza bene del 2,58%.In Germania, pubblicate le Vendite al Dettaglio, pari a -0,6%. Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione degli Occupati ADP, delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione e delle Scorte di Petrolio.