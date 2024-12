1 minuto in Borsa 18 dicembre 2024 - [video]

FTSE MIB

Unicredit

Moncler

petrolio

. Sulla stessa scia rialzista ilTra lea grande capitalizzazione, sostenuta, con un discreto guadagno del 2,04%. I più forti ribassi si verificano su, che continua la seduta con -1,44%.Sul mercato di Chicago, seduta in lieve rialzo per il, che avanza a 70,56 dollari per barile.Tra glirilevanti, in Unione Europea annunciati i Prezzi al Consumo pari a 2,2%. In Regno Unito, lo stesso dato si attesta su 2,6%. Si attende dagli Stati Uniti la diffusione delle Scorte di Petrolio, previsto questo pomeriggio. Domani nel pomeriggio è in programma il dato sul PIL sempre degli Stati Uniti.