Scuola, Anief apre al middle management e chiede risorse nel contratto

"E' in arrivo un, che è il Decreto sulla. Quindi, nuove regole per la pubblica amministrazione. Tra queste però, ANIEF, ribadisce la necessità di andare a finanziare una carriera anche per il personale scolastico che non può essere la formazione incentivante pattuita nel PNRR". Lo ha dichiarato Marcello Pacifico, presidente Anief."Abbiamo, è quello che è definitoNoi vogliamo dei fondi e delle risorse che possiamo già utilizzare per valorizzare questo personale. Purtroppo le risorse che ci sono attualmente nel contratto non bastano, non sono sufficienti, e quindiaffinché nel prossimo contratto possano essere inserite le risorse necessarie in atto di indirizzo che ci permettano di andare a riconoscere questo Middle Management", conclude Pacifico.