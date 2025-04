Buongiorno dalla Borsa 2 aprile 2025 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Francoforte

Londra

Parigi

sanitario

Recordati

, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 41.989,96 punti; al contrario, iltermina la giornata in aumento dello 0,82%.riporta un guadagno dello 0,28%, terminando a 35.725,9 punti. Chiude sulla parità, che propone sul finale un +0,11% e archivia gli scambi a 10.515,1 punti., in scia alle altre Borse di Eurolandia, che si muovono sulla parità, senza una direzione definita. Tentenna, che cede lo 0,70%; si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,21%; sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,61%.Peggiore tra i settori, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -1,98%. Sottotono, che passa di mano con un calo del 2,74%.Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione degli Occupati ADP e delle Scorte di Petrolio. I mercati sono in attesa del PMI composito dell'Unione Europea, in previsione domani. Si attende dagli Stati Uniti la diffusione dell'ISM non manifatturiero, previsto ancora domani nel pomeriggio.