Buongiorno dalla Borsa 18 dicembre 2024 - [video]

, con ilche lascia sul parterre lo 0,61%; sulla stessa linea, cede alle vendite il, che chiude a 22.001,08 punti.Seduta in calo per, che retrocede dello 0,72% e chiude a 39.081,7 punti.riporta un guadagno dello 0,44%, terminando a 10.584,3 punti.. L'incertezza si ha anche sulla piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità. Piatta, che tiene la parità; ferma, che segna un quasi nulla di fatto; senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi.In fondo alla classifica degli indici settoriali troviamo il compartocon un calo di -0,27%. Giornata incolore per, che mostra una variazione percentuale negativa dello 0,99% rispetto alla seduta precedente.Distribuito il dato sui Prezzi al Consumo del Regno Unito, pari a 2,6%. Si attende dall'Unione Europea la diffusione dei Prezzi al Consumo, previsto stamattina. Si attende dagli Stati Uniti la diffusione delle Scorte di Petrolio, previsto sempre questo pomeriggio. Domani nel pomeriggio è in programma il dato sul PIL sempre degli Stati Uniti.