1 minuto in Borsa 29 gennaio 2025 - [video]

Iveco

Campari

petrolio

, che si muovono sulla stessa onda rialzista.Tra idi Milano, in evidenza(+4,24%). I più forti ribassi si verificano su, che continua la seduta con -1,48%.Sul mercato di Chicago, giornata negativa per il, che continua gli scambi a 73,23 dollari per barile, in calo dello 0,73%.Tra glirilevanti,, pari a 3,5%.con valore pari a 0,8%. Negli Stati Uniti questo pomeriggio i mercati sono in attesa delle Scorte di Petrolio. Domani, in Germania, sarà pubblicato il PIL.