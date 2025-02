1 minuto in Borsa 12 febbraio 2025 - [video]

Nexi

A2A

petrolio

Giornata all'insegna della cautela per i listini azionari europei.Tra idi Milano, in evidenza(+5,26%). Le più forti vendite si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,97%.Nel comparto energetico, perde terreno il, che scambia a 72,57 dollari per barile, con un calo dell'1,02%.Tra glirilevanti, in Italia, il valore della Produzione industriale è -3,1%. Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione dei Prezzi al Consumo e delle Scorte di Petrolio. Domani, in Germania l'agenda prevede il dato sui Prezzi al Consumo.