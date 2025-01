Buongiorno dalla Borsa 17 gennaio 2025 - [video]

Dow Jones

Wall Street archivia la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,16% sul; al contrario, si è mosso al ribasso il, che ha perso lo 0,69%, chiudendo a 21.091,25 punti.segna un mediocre calo dello 0,31%, terminando gli scambi a 38.451,5 punti.conclude in progresso dello 0,60%, archiviando la sessione a 10.161,3 punti.. Sulla stessa scia rialzista ilavanza dello 0,36%; bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dello 0,85%; si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,69%.In luce sul listino milanese il comparto, con un +2,09% sul precedente. Rialzo per, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 7,22%., pari a -0,3%.con valore pari a 1,6%. Stamattina è in programma il dato sui Prezzi al Consumo dell'Unione Europea. Lunedì, in Giappone l'agenda prevede il dato sugli Ordini macchinari core.