1 minuto in Borsa 13 marzo 2025 - [video]

media

alimentare

Euro / Dollaro USA

, colpiti da vendite sparse.Si distinguono a Piazza Affari il settore(+1,01%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle del settore(-2,54%).Tra i principali cambi, seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,42%.Tra lepiù importanti, in Unione Europea, il valore della Produzione industriale è 0,8%. Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione e dei Prezzi alla Produzione. Domani, in Germania l'agenda prevede il dato sui Prezzi al Consumo.