Buongiorno dalla Borsa 6 dicembre 2024 - [video]

A New York, si è mosso sotto la parità il, che scende a 44.765,71 punti, con uno scarto percentuale dello 0,55%; sulla stessa linea, si è mosso al ribasso il, che ha perso lo 0,31%, chiudendo a 21.425,22 punti.Si è mossa in territorio negativo, in ribasso dello 0,77%, archiviando la giornata a 39.091,2 punti.amplia la performance positiva dell'1,47% e chiude a 10.791,3 punti., che evidenzia un notevole vantaggio rispetto al resto d'Europa in cui regna la cautela. Senza slancio, che negozia con un -0,1%; andamento cauto per, che mostra una performance pari a -0,01%;è stabile, riportando un moderato +0,18%.Si distingue a Piazza Affari il settoreed esibisce un +0,46% sul precedente. Scambia in profit, che lievita dell'1,85%.Annunciata la Produzione industriale della Germania, pari a -1%. Si attende stamattina dall'Unione Europea la diffusione del PIL, sia per la base trimestrale che per quella annuale. I mercati sono in attesa delle Vendite al Dettaglio dell'Italia, in previsione ancora stamattina.