Scuola, Anief chiede che l’anno sabbatico venga retribuito come a Bolzano

"A Bolzano ogni 4 anni è possibile prendere un anno sabbatico pagato all'80% dello stipendio. E per quale motivo nella scuola, invece, bisogna aspettare 10 anni per poi avere la carriera interrotta? Infatti nessuno più dentro la scuola si prende quest'anno sabbatico, un anno importante per la formazione". È quanto sottolinea– prosegue– "è importante anche per quella mobilità verticale e orizzontale che il ministro Zangrillo vorrebbe dedicare a tutti i dipendenti pubblici. È importante a tal punto che anche per il personale scolastico dovrebbe essere previsto. Ad oggi non è così e per questo Anief chiede di modificare il contratto, chiede che sia messo nell'atto di indirizzo. È giusto avere ogni 4 anni come a Bolzano l'anno sabbatico. Certo va fissata una percentuale, non tutti lo potranno chiedere se no abbandoneremo le scuole, però bisogna inserire questa regola anche nel resto del Paese. È importante – ribadisce il– per la formazione, per la dignità del personale. Questo però si può fare se si ha forza contrattuale: è importante in questa campagna dell'RSU dare forza, candidarsi in primo luogo per poter cambiare il contratto di istituto e permettere all'Anief di cambiare anche il contratto collettivo nazionale".