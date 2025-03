Buongiorno dalla Borsa 31 marzo 2025 - [video]

Nasdaq 100

Pioggia di vendite sul listino USA, che termina con una pesante flessione dell'1,69%; sulla stessa linea, profondo rosso per il, che si ferma a 19.281,4 punti, in netto calo del 2,61%.In forte ribasso, che mostra una discesa del 4,05% e archivia la seduta a 35.617,6 punti. Seduta in calo per, che retrocede dello 0,93% e chiude a 10.508,5 punti., assieme agli altri Eurolistini. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,34%;scende dell'1,07%; spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,25%.Peggiore tra i settori, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -2,18%.Scende sul mercato, che soffre con un calo del 3,84%. In Germania, pubblicate le Vendite al Dettaglio, pari a 0,8%.È previsto stamattina dall'Italia l'annuncio dei Prezzi al Consumo su base sia mensile che annuale. Si attende dalla Germania la diffusione dei Prezzi al Consumo, previsto ancora questo pomeriggio.