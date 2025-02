Buongiorno dalla Borsa 20 febbraio 2025 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Francoforte

Londra

Parigi

alimentare

Campari

, che archivia la sessione sui livelli della vigilia con ilche si ferma a 44.627,59 punti; sulla stessa linea, chiude la giornata senza particolari scossoni il, fermandosi a 22.175,6 punti.Seduta in calo per, che retrocede dell'1,24% e chiude a 38.678 punti.riporta un guadagno dello 0,20%, terminando a 10.794,5 punti., che si muovono sulla stessa onda rialzista. Incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente; contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,27%; giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,4%.Buona la performance a Milano del comparto, che riporta un +1,15% sul precedente. Balza in avanti, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,05%.È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio sia del PhillyFed, che delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione. Si attende sempre dagli Stati Uniti la diffusione delle Scorte di Petrolio, previsto sempre questa sera. Domani, nel Regno Unito, saranno pubblicate le Vendite al Dettaglio.