Buongiorno dalla Borsa 28 aprile 2025 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

FTSE MIB

Francoforte

Londra

Parigi

bancario

Banca Generali

Nessuna variazione significativa in chiusura per il listino USA, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 40.113,5 punti; al contrario, iltermina la giornata in aumento dell'1,14%.allunga timidamente il passo dello 0,38% e chiude a 35.840 punti.mostra un frazionale ribasso dello 0,62% e archivia la seduta a 9.855,2 punti.per il, al pari delle principali Borse Europee, che scambiano sopra la parità. Guadagno moderato per, che avanza dello 0,53%; giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,37%; piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,62%.Buona la performance a Milano del comparto, che riporta un +1,60% sul precedente. Ottima performance per, che scambia in rialzo dell'8,04%.In Spagna, pubblicate le Vendite al Dettaglio, pari a -0,2%. È previsto domani dalla Spagna l'annuncio sia del PIL, che dei Prezzi al Consumo. I mercati sono in attesa di M3 dell'Unione Europea, in previsione sempre domani.