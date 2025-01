Buongiorno dalla Borsa 20 gennaio 2025 - [video]

Dow Jones

, a 43.487,83 punti; sulla stessa linea, balzo del, che archivia la giornata a 21.441,15 punti. Oggi la Borsa americana rimarrà chiusa per l'Anniversario della nascita di Martin Luther King.lievita dell'1,17% e archivia la seduta a 38.902,5 punti.guadagna bene e porta a casa un +0,94%, terminando la sessione a 10.256,4 punti., mentre Piazza Affari resta indietro scambiando vicino ai valori precedenti. Ferma, che segna un quasi nulla di fatto; trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia; bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,33%.In fondo alla classifica degli indici settoriali troviamo il compartocon un calo di -2,39%. Giornata fiacca per, che tratta in ribasso dello 0,58%.In Giappone, pubblicati gli Ordini macchinari core, pari a 3,4%. È previsto domani dal Regno Unito l'annuncio sia del Tasso di Disoccupazione, che delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione. I mercati sono in attesa dell'Indice ZEW della Germania, in previsione sempre domani.