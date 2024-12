Buongiorno dalla Borsa 12 dicembre 2024 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

FTSE MIB

Francoforte

Londra

Parigi

alimentare

Campari

, con ilche lascia sul parterre lo 0,22%; al contrario, in forte aumento il, che con il suo +1,85% termina a quota 21.763,98 punti.amplia la performance positiva dell'1,21% e chiude a 39.849,1 punti.lievita dell'1,00% e archivia la seduta a 10.957,1 punti., con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente; senza slancio, che negozia con un +0,04%; giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,33%.Apprezzabile rialzo (+1,91%) a Milano per il comparto. Bene, con un rialzo del 2,27%.Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione delle Richieste dei Sussidi della Disoccupazione e dei Prezzi alla Produzione. Domani sono in programma dalla Spagna la pubblicazione dei Prezzi al Consumo, e dall'Unione Europea quella della Produzione industriale.