1 minuto in Borsa 22 gennaio 2025 - [video]

Prysmian

Saipem

petrolio

, mentre Piazza Affari non riesce a cogliere il vento europeo rialzista.Tra idi Milano, in evidenza(+3,36%). Le più forti vendite si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,03%.Nel comparto energetico, lieve calo del, che scende a 75,62 dollari per barile.È previsto domani nel pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio sia delle Scorte di Petrolio, che delle Richieste dei Sussidi della Disoccupazione. Si attende venerdì dagli Stati Uniti la diffusione della Fiducia Consumatori dell'Università del Michigan e del PMI composito.