Il punto sulle commodities 20 gennaio 2025 - [video]

Dutch TTF Natural Gas

Prepotente rialzo per il, che archivia la settimana con una salita bruciante dell'1,95%. L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell', sebbene il breve periodo metta in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 79,68. Primo supporto visto a 77,19.Ottima performance per la, che ha chiuso la settimana in rialzo dell'1,75%. L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 2,154. Primo supporto visto a 2,083.Brilla il, che chiude la settimana con una performance positiva del 4,35%. Allo stato attuale lo scenario di breve delrileva una decisa salita con obiettivo individuato a 48,3. Le attese sono per un innalzamento della curva fino al top 50,13.Brillante rialzo per il, che lievita in modo prepotente, con un guadagno dell'1,79%. Si indebolisce il quadro tecnico del, con la curva che potrebbe testare il supporto a 535,84, mentre al contrario spunti rialzisti incontrerebbero il primo ostacolo a 544,86. Le attese sono per una continuazione del trend ribassista.Brillante rialzo per il, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,92%. Il quadro tecnico di breve periodo delmostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 487,93. Rischio di discesa fino a 477,64 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente.Prepotente rialzo per la, che archivia la settimana con una salita bruciante del 2,13%. Le implicazioni di medio periodo delconfermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test della resistenza individuata a 1.047,51.Modesto recupero sui valori precedenti per l', che conclude la settimana in progresso dello 0,47%. La tendenza di breve delè in rafforzamento con area di resistenza vista a 2.723,04, mentre il supporto più immediato si intravede a 2.672,33. Attesa una continuazione al rialzo verso quota 2.773,75.