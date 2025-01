1 minuto in Borsa 16 gennaio 2025 - [video]

alimentare

materie prime

Euro/Dollaro USA

, in un contesto europeo più che positivo.Apprezzabile rialzo a Milano per il comparto(+1,58%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi nel comparto, che riporta una flessione di -2,03%.Sul mercato valutario, l'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,05%.Tra icon la maggiore influenza sui mercati, pubblicati i Prezzi al Consumo, in Italia, dove il valore raggiunge 1,3% su base annuale, mentre si registrano 0,1% su base mensile. Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione del PhillyFed e delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione.