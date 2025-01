Buongiorno dalla Borsa 3 gennaio 2025 - [video]

Dow Jones

, che termina con un calo dello 0,36% sul; al contrario, rimane ai nastri di partenza il), che si ferma a 20.975,62 punti, in prossimità dei livelli precedenti.Anche oggi il mercato azionario di, è chiuso per festività (Market Holiday). Affonda sul mercato, che esibisce un -1,89% e chiude la seduta a 9.897,1 punti., in scia alle altre Borse di Eurolandia, che si muovono sulla parità, senza una chiara direzione. Ferma, che segna un quasi nulla di fatto; trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia; pensosa, con un calo frazionale dello 0,46%.Il settore, con il suo -0,68%, si attesta come peggiore del mercato. Rosso per, che sta segnando un calo dell'1,63%.È previsto stamattina dalla Germania l'annuncio del Tasso di Disoccupazione. Negli Stati Uniti sempre questo pomeriggio i mercati sono in attesa dell'ISM manifatturiero. È previsto lunedì dalla Germania l'annuncio dei Prezzi al Consumo. Sempre lunedì è in programma il dato sul PMI composito dell'Unione Europea.