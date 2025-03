Il punto sulle commodities 24 marzo 2025 - [video]

greggio

benzina verde

carburante

Dutch TTF Natural Gas

grano

frumento

granoturco

derivato sul mais

derivato sui semi di soia

Soia

oro

Grande settimana per il, che mette a segno un rialzo dell'1,64%, rispetto ai valori precedenti. Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta del supporto a 67,18, indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista.Brillante rialzo per la, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,09%. Lo status tecnico delè in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 2,206, mentre il primo supporto è stimato a 2,171. Le attese propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista.Nuovo spunto rialzista per il, che guadagna bene e porta a casa un +0,76%. Lo status tecnico di medio periodo delribadisce la trendline negativa. Tuttavia, nel breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva.Moderatamente al rialzo la prestazione del, che chiude la settimana con un timido +0,22%. Lo studio delpresenta un indebolimento della trendline. In presenza di spunti positivi, si propende per una spinta in alto fino al top 565,76. Le previsioni sono per una continuazione della tendenza negativa.Punta con decisione al rialzo la performance del, con una variazione percentuale dell'1,04%. Il quadro di medio periodo delribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima resistenza a 467,67.Debole la settimana per il, che porta a casa un calo dello 0,69%. Le implicazioni tecniche attuali dellamostrano un rallentamento della trendline al test del supporto a quota 1.007. Tecnicamente ci si attende un proseguimento della tendenza ribassista verso nuovi supporti in area 1.004.Apprezzabile rialzo per l', in guadagno dell'1,19%, rispetto alla scorsa settimana. Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 3.042,49.