Buongiorno dalla Borsa 3 dicembre 2024 - [video]

, con ilche lascia sul parterre lo 0,29%; al contrario, iltermina la giornata in aumento dell'1,12%.Brilla, in aumento dell'1,91%, chiude a 39.248,9 punti.segna un mediocre calo dello 0,40%, terminando gli scambi a 10.713,6 punti., con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Resta vicino alla parità(+0,2%); giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,33%; piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,52%.Risultato positivo a Piazza Affari per il settore, con un +1,21% sul precedente. Punta con decisione al rialzo la performance di, con una variazione percentuale dell'1,59%.Si attende domani nel pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione degli Occupati ADP, del PMI composito e dell'ISM non manifatturiero. Si attende dall'Unione Europea la diffusione del PMI composito, previsto ancora domani.