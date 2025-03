Buongiorno dalla Borsa 6 marzo 2025 - [video]

Dow Jones

, con il, che mostra una plusvalenza dell'1,14%; sulla stessa linea, in rialzo il, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 20.628,46 punti.amplia la performance positiva dello 0,77% e chiude a 37.704,9 punti. Ottima performance per(+1,77%), che archivia la giornata a 10.898,8 punti.per il, al pari delle principali Borse Europee, che si muovono sulla parità. Tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,15%; senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi; composta, che cresce di un modesto +0,54%.Buona la performance a Milano del comparto, che riporta un +2,32% sul precedente. Punta con decisione al rialzo la performance di, con una variazione percentuale del 3,47%.È previsto domani dall'Unione Europea l'annuncio del PIL su base sia annuale che trimestrale. I mercati sono in attesa delle Vendite al Dettaglio ancora dell'Unione Europea, in previsione stamattina. Sempre questo pomeriggio, negli Stati Uniti, saranno pubblicate le Richieste dei Sussidi di Disoccupazione.