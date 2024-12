1 minuto in Borsa 30 dicembre 2024 - [video]

Banca MPS

Interpump

oro

Giornata all'insegna della cautela per i listini azionari europei.Tra lea grande capitalizzazione, ben impostata, che mostra un incremento del 2,25%. I più forti ribassi si verificano su, che continua la seduta con -0,74%.Tra le materie prime, l'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 2.617,7 dollari l'oncia.Tra lepiù importanti, in Spagna, annunciati i Prezzi al Consumo, pari a 2,8%. In Giappone, il valore del PMI manifatturiero è 49,6 punti. È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio del PMI Chicago. Giovedì, in Unione Europea l'agenda prevede il M3.