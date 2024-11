BANCOMAT, Burlando: ora offriamo un unico ecosistema, prima acquisizione non sarà l'ultima

"Annunciamo il nostro nuovo brand, non solo il logo, ma la novità importante è che. La strategia dei tre brand era utile in passato, ma adesso confonde un po' con la multicanalità e digitalità, quindi noi vogliamo offrire un unico ecosistema fisico e digitale". Lo ha detto a Teleborsadi BANCOMAT, in occasione della nona edizione del Salone dei Pagamenti."Quindi il cliente BANCOMAT potrà da domani prelevare, pagare, pagare online, fare peer to peer - anche perchè siamo- e lo vogliamo raccontare e vogliamo far sì che i consumatori possano fare tutto con noi", ha aggiunto."Oggi BANCOMAT è sinonimo di pagamenti: tutti chiedono carta o BANCOMAT? Partiamo un po' anche da questo "carta o BANCOMAT", ci scherziamo un po':- ha raccontato Burlando - Noi pensiamo che gli utenti delle banche, se hanno questa possibilità, vogliano rimanere con la loro banca. Oggi questi servizi sono dati da altri player, il problema è che bisogna aprire nuovi conti, bisogna trasferire denaro, non è comodissimo. Se le banche tramite noi o BANCOMAT insieme alle banche riesce a dare il servizio totale, ecco che il cliente verrà più incentivato a utilizzare un sistema di pagamento, e quindi utilizzare l'ecosistema BANCOMAT e quindi crescerà sicuramente l'utilizzo"."Siamo un circuito domestico italiano, forte, legato al territorio, ma siamo anche un circuito all'interno di un ecosistema europeo - ha evidenziato l'AD di BANCOMAT - Ci sono molti movimenti in Europa, arriva l'euro digitale, è. Quindi abbiamo fatto un primo passo, ci siamo messi insieme ai nostri colleghi spagnoli e portoghesi. Due settimane fa abbiamo fatto la prima transazione peer to peer per pagare come se fosse in Italia verso la Spagna e il Portogallo, altri stanno entrando. È importante prepararsi a quello che verrà con l'euro digitale, ma anche dare la possibilità di utilizzare un brand che tutti noi conosciamo".Sul fronte dell'M&A, Burlando ha affermato: "Questo nuovo nostro corso è un corso prevalentemente digitale e quindi avremo la nostra, che faremo a breve, una boutique di nativi digitali che ci aiuteranno., vogliamo crescere, abbiamo una disponibilità di capitale data dall'ingresso di un nuovo azionista e quindi abbiamo un sacco di idee".