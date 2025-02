Buongiorno dalla Borsa 17 febbraio 2025 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Francoforte

Londra

Parigi

beni industriali

Leonardo

, che termina con un calo dello 0,37% sul; al contrario, piccolo scatto in avanti per il, che arriva a 22.114,69 punti. Oggi il mercato azionario di New York è chiuso per l'Anniversario della nascita di George Washington.Non si allontana dalla parità, che mostra un deludente +0,06%, archiviando la seduta a 39.174,2 punti.riporta un guadagno dello 0,39%, terminando a 10.791,1 punti.All'insegna dellail bilancio nel Vecchio Continente, mentre si distingue la performance positiva mostrata a Piazza Affari. Resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,25%; piatta, che tiene la parità; resta vicino alla parità(-0,07%).In buona evidenza a Milano il comparto, con un +1,51% sul precedente. Protagonista, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 5,71%.Annunciato il PIL del Giappone, pari a 0,7%. Domani si attende dalla Germania l'annuncio sull'Indice ZEW e dal Regno Unito la diffusione del Tasso di Disoccupazione, mentre in Francia saranno pubblicati i Prezzi al Consumo.