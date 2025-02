Buongiorno dalla Borsa 5 febbraio 2025 - [video]

Dow Jones

Lieve aumento per la Borsa di Wall Street, con ilche sale dello 0,30% a 44.556,04 punti; sulla stessa linea, ilguadagna l'1,26% rispetto alla seduta precedente, chiudendo a 21.566,92 punti.Giornata fiacca per, che porta a casa un modesto +0,09%, terminando le negoziazioni a 38.831,5 punti. Non si allontana dalla parità, che mostra un deludente +0,08%, archiviando la seduta a 10.164,2 punti., mentre tiene sui valori precedenti il resto dell'Europa. Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,38%; nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità; trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia.Peggiore tra i settori, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -1,81%. Rosso per, che sta segnando un calo del 2,59%.In Francia, pubblicata la Produzione industriale, pari a -0,4%. Stamattina sono in programma dall'Unione Europea la pubblicazione del PMI composito, e dall'Italia quella delle Vendite al Dettaglio. I mercati sono in attesa degli Occupati ADP degli Stati Uniti, in previsione sempre questo pomeriggio.