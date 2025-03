1 minuto in Borsa 11 marzo 2025 - [video]

beni industriali

Si muove all'insegna dellala seduta delle principali borse europee, con Piazza Affari che si allinea alla cautela che regna in Europa.Si distinguono a Piazza Affari il settore(+1,91%). Tra i più negativi della lista di Piazza Affari, troviamo il comparto(-1,63%).Lieve calo dello, che scende a +108 punti, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,92%.Tra glirilevanti, in Giappone, annunciato il PIL, pari a 0,6%. Si attende domani nel pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione delle Scorte di Petrolio e dei Prezzi al Consumo. In Spagna sempre domani i mercati sono in attesa delle Vendite al Dettaglio.