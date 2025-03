Buongiorno dalla Borsa 17 marzo 2025 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Francoforte

Londra

Parigi

energia

Saipem

, con ilche mostra in chiusura un balzo dell'1,65%; sulla stessa linea, chiude con il vento in poppa il, che arriva a 19.704,63 punti.amplia la performance positiva dello 0,93% e chiude a 37.396,5 punti. Non si allontana dalla parità, che mostra un deludente -0,19%, archiviando la seduta a 10.957,8 punti.. La cautela regna anche sulla piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità. Piatta, che tiene la parità; ferma, che segna un quasi nulla di fatto; senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi.In buona evidenza a Milano il comparto, con un +0,88% sul precedente. Scambia in profit, che lievita del 2,42%.È previsto stamattina dall'Italia l'annuncio dei Prezzi al Consumo su base sia mensile che annuale. I mercati sono in attesa delle Vendite al Dettaglio degli Stati Uniti, in previsione sempre questo pomeriggio. I mercati sono in attesa dell'Indice ZEW della Germania, in previsione domani.