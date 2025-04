Buongiorno dalla Borsa 11 aprile 2025 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

FTSE MIB

Francoforte

Londra

Parigi

alimentare

Campari

A picco Wall Street in chiusura di seduta, con ilche accusa un ribasso del 2,50%; sulla stessa linea, ilè crollato del 4,19%, scendendo fino a 18.343,57 punti.Giornata da dimenticare per, che riporta un -2,96% e termina gli scambi a 33.585,6 punti.amplia la performance positiva dello 0,85% e chiude a 9.837,6 punti., con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,51%; piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,36%; guadagno moderato per, che avanza dello 0,55%.In buona evidenza a Milano il comparto, con un +2,24% sul precedente. Bene, con un rialzo del 2,62%.Pubblicato, pari a 2,2%, e, pari a 1,5%. È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio sia della Fiducia Consumatori dell'Università del Michigan, che dei Prezzi alla Produzione.