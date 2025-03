Buongiorno dalla Borsa 4 marzo 2025 - [video]

Dow Jones

, che accusa una flessione dell'1,48% sul; sulla stessa linea, si abbattono le vendite sul, che chiude la giornata a 20.425,58 punti, in forte calo del 2,20%.Ribasso per, in flessione dell'1,20%, termina le contrattazioni a 37.331,2 punti.conclude in progresso dello 0,28%, archiviando la sessione a 10.679,4 punti.. Stesso andamento al ribasso anche per le principali Borse europee. Scende, con un ribasso dell'1,62%; tentenna, che cede lo 0,69%; sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,27%.Il settore, con il suo -2,38%, si attesta come peggiore del mercato. Ribasso composto e controllato per, che presenta una flessione del 2,92% sui valori precedenti.In Giappone, il valore del Tasso di Disoccupazione è 2,5%. Si attende stamattina dall'Unione Europea e dall'Italia la diffusione del Tasso di Disoccupazione. Si attende dall'Unione Europea la diffusione del PMI composito, previsto domani.