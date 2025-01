Buongiorno dalla Borsa 29 gennaio 2025 - [video]

Dow Jones

, con ilche ha messo a segno un +0,31%; sulla stessa linea, chiude in corsa il, che termina gli scambi a 21.463,04 punti.lievita dell'1,02% e archivia la seduta a 39.414,8 punti. Giornata fiacca per, che porta a casa un modesto 0%, terminando le negoziazioni a 10.156,1 punti., con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,36%;è stabile, riportando un moderato -0,03%; sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,43%.In luce sul listino milanese il comparto, con un +2,65% sul precedente. Avanza, che guadagna bene, con una variazione del 3,37%.In Spagna, annunciato il PIL, pari a 0,8%. Stamattina, in Unione Europea l'agenda prevede il M3. Negli Stati Uniti ancora questo pomeriggio i mercati sono in attesa delle Scorte di Petrolio. Si attende dalla Germania la diffusione del PIL, previsto domani.