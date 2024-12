Buongiorno dalla Borsa 27 dicembre 2024 - [video]

Dow Jones

A New York, ilè sostanzialmente stabile, chiudendo la giornata su 43.325,8 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il), che si ferma a 21.768,31 punti, in prossimità dei livelli precedenti.Brilla, in aumento dell'1,80%, chiude a 40.281,2 punti. Non si allontana dalla parità, che mostra un deludente -0,13%, archiviando la seduta a 10.660 punti.. L'incertezza si ha anche sulla piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità. Senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi; sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,22%; ferma, che segna un quasi nulla di fatto.Peggiore tra i settori, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -1,14%. Si muove in perdita, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 5,15% sui valori precedenti.In Giappone, il valore del Tasso di Disoccupazione è 2,5%. Questo pomeriggio è in programma il dato sulle Scorte di Petrolio degli Stati Uniti. Lunedì, in Spagna l'agenda prevede il dato sui Prezzi al Consumo. Sempre lunedì, negli Stati Uniti l'agenda prevede il dato sul PMI Chicago.