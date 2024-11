Buongiorno dalla Borsa 21 novembre 2024 - [video]

Dow Jones

, con il, che termina a 43.408,47 punti; al contrario, rimane intorno alla linea di parità il, che chiude la giornata a 20.667,1 punti.Si è mossa in territorio negativo, in ribasso dello 0,85%, archiviando la giornata a 38.026,2 punti. Giornata fiacca per, che porta a casa un modesto -0,07%, terminando le negoziazioni a 10.819,9 punti.. In contro trend Piazza Affari, protagonista di una sessione in rosso. Ferma, che segna un quasi nulla di fatto; si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,30%; trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia.Il settore, con il suo -2,48%, si attesta come peggiore del mercato. Si muove verso il basso, con una flessione del 2,93%.Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione del PhillyFed e delle Richieste dei Sussidi della Disoccupazione. Sono previsti domani dalla Germania l'annuncio del PIL, e dal Regno Unito quello delle Vendite al Dettaglio.