Buongiorno dalla Borsa 28 gennaio 2025 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Francoforte

Londra

Parigi

automotive

Ferrari

, che mostra sulun rialzo dello 0,65%; al contrario, ilè crollato del 2,97%, scendendo fino a 21.127,28 punti.Si è mossa in territorio negativo, in ribasso dell'1,39%, archiviando la giornata a 39.016,9 punti. Il mercato azionario in Cina è chiuso per il Capodanno cinese., in linea con i principali mercati di Eurolandia. Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,35%; resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,33%; andamento cauto per, che mostra una performance pari a -0,1%.Buona la performance a Milano del comparto, che riporta un +1,02% sul precedente. Punta con decisione al rialzo la performance di, con una variazione percentuale dell'1,74%.È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio sia della Fiducia consumatori, che degli Ordini beni durevoli. Domani si attende dalla Spagna l'annuncio sul PIL, e dall'Unione Europea la diffusione di M3.