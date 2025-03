1 minuto in Borsa 19 marzo 2025 - [video]

Banca MPS

Si muove all'insegna dellala seduta delle principali borse europee, con la borsa di Milano che si allinea alla cautela imperante in Europa.Tra lea grande capitalizzazione, in luce, con un ampio progresso del 2,88%. Le più forti vendite si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,14%.Nel comparto energetico, lieve aumento delche sale a 66,88 dollari per barile.Tra lepiù importanti, in Unione Europea, pubblicati i Prezzi al Consumo, pari a 2,3%. In Giappone, annunciati gli Ordini macchinari core, pari a -3,5%. Negli Stati Uniti questo pomeriggio i mercati sono in attesa delle Scorte di Petrolio. Domani, nel Regno Unito l'agenda prevede il dato sul Tasso di Disoccupazione.